TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が20日、放送された。「M−1グランプリ2020」王者のお笑いコンビ、マヂカルラブリーの村上（41）が本名を明かした。村上は相方の野田クリスタル（39）とともに、「キンタロー。芸名から本人を当てるの至難説」のプレゼンターとして登場。村上がスタジオに登場すると「僕たち2人にありまして、皆さんにはないもの、何か分かりますか？」と投げかけた。答えは芸名だった。