ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間20日、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打っては8号本塁打、投げては5回無失点と好投し、今季4勝目の権利を持って降板した。4月22日のジャイアンツ戦以来、4登板ぶりに投打二刀流での出場となった大谷。先発右腕バスケスに対する初回の第1打席、高めいっぱいに投じられた試合開始第1球のフォーシームをいきなり振り抜くと、右中間スタンドに8