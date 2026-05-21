高市早苗首相と韓国の李在明大統領の「幽霊トーク」が、にわかにネットの注目を集めている。「日本では夜中ですけどね、幽霊（が出るの）は」高市氏は2026年5月19日、李在明氏の故郷である韓国・安東を訪問し、会談を行った。話題を呼んでいるのは、晩餐会へ向かう道中のひと幕だった。韓国大統領府がYouTubeチャンネルで公開している動画で公開されたものだ。韓国の伝統家屋「韓屋」を利用した高級ゲストハウス「楽古斎（ラッコジ