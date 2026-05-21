2024年、102代内閣総理大臣に就任した石破茂氏。過去4度にわたり自民党総裁選に挑みながら敗北した石破茂氏は、4回目の総裁選終わりには周囲から「石破は終わった」とまで言われていた。石破氏自身もこれで総裁選に出ることはないと考えていたというが、なぜ総裁選に5回目の出馬したのか、そして高市早苗氏を幹事長に据えなかった経緯とは。石破氏が当時を振り返った。※新潮社の情報・教養サブスク、新潮QUEの【石破茂、1年間の