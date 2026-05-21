日出生台演習場（4月） 大分県の日出生台演習場で戦車の砲弾が破裂し4人が死傷した事故から21日で1か月です。 陸上自衛隊は事故が起きた戦車以外の実弾射撃訓練を5月25日以降に再開することを決めました。 日出生台演習場（4月） この事故は4月21日、日出生台演習場で射撃訓練中の10式戦車の砲弾が破裂し3人が死亡、1人が重傷を負ったものです。 事故を受けて陸上自衛隊は日出生台演習場での実弾射撃