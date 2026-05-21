きょう正午すぎ、横浜市旭区で「乗用車の複数台の事故」と110番通報がありました。【写真を見る】【速報】横浜市旭区でトラック含む少なくとも6台玉突き事故 5人軽傷最初に衝突の運転手は車を乗り捨て逃走ひき逃げ事件として行方捜す警察によりますと、渋滞による乗用車やトラックなど少なくとも6台が絡む玉突き事故だということで、5人が病院に運ばれましたが、いずれも軽傷だということです。最初に衝突したとみられる