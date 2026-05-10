【ラ・リーガ】ソシエダ 2−2 ベティス（日本時間5月10日／アノエタ）【映像】久保建英の「絶品スルーパス」（実際の様子）ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、DFラインを引き裂くスルーパスでチャンスメーク。決定機創出にファンが歓喜した。ソシエダは日本時間5月10日、ラ・リーガ第35節でベティスと対戦。右ウイングで先発出場した久保は、開始早々の8分に決定機を作り出す。ソシエダが最終ラインでパスを繋いで