【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【もっと読む】久保建英は13歳でU17入りも「『俺にボールを寄こせ』と要求できるメンタリティーでした」（U17日本代表元監督・森山佳郎）DF瀬古歩夢（仏1部アーヴル／25歳）DF菅原由勢（独1部ブレーメン／25歳）FW中村敬斗（仏2部スタッド・ランス／25歳）らU-17日本代表を4世代に渡って指導した森山佳郎監督（仙台監督）は、これまでにDF槙野智章（藤枝監督）、FW久保建英（レア