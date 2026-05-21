旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を焼くなどして損壊したとして、飼育員の男が5月21日、死体損壊の罪で起訴されました。警察は殺人の疑いで22日にも、鈴木被告を再逮捕する方針です。（鈴木被告）「このヘビその辺で拾ってきたやつなんですけど」旭山動物園の飼育員、鈴木達也被告・33歳。事件が明るみになってからおよそ1か月。21日、死体損壊の罪で起訴されました。起訴状などによりますと、鈴木被告は3月31日午後9時半すぎから4