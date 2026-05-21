20日のパドレス戦で見せた激走にロバーツ監督が言及必死のプレーは指揮官の脳裏にしっかりと刻まれたようだ。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は20日（日本時間21日）、パドレス戦前の取材で大谷翔平投手に異例の“リクエスト”。前日19日（同20日）の同戦で二塁打を放った際、ヘルメットを脱ぎ捨てて激走したシーンを振り返った。前日のパドレス戦、大谷は同点で迎えた8回の第4打席で右翼へ二塁打を放った。単打で終わっても