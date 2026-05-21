東京都の小池百合子知事は4月3日の記者会見で、暑さ対策の取り組み「東京クールビズ」の一環として、業務内容によっては「ハーフパンツ」の着用も推奨すると表明した。都庁が率先して実践する方針を示したことで注目が集まり、実際にハーフパンツで勤務する男性職員の姿も見受けられるようになった。一方、男性が脚を出すハーフパンツ姿で働くことに対して、SNSでは「きもい」「不快」といった拒否反応もみられ、一部メディアがそ