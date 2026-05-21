海外でバズった『プラダを着た悪魔2』のポップコーンケースが、5月中旬より日本でも発売開始。争奪戦が繰り広げられ、大きな話題を呼んでいる。【写真】「可愛すぎる！」『プラダを着た悪魔2』バッグ型ポップコーンケース世界中で大ヒットの映画『プラダを着た悪魔』映画『プラダを着た悪魔』は2006年に公開され、“働く女性のバイブル”と呼ばれるほど世界中で大ヒット。一流ファッション誌の編集部で働くことになったヒロイ