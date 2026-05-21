マンチェスター・ユナイテッドが、ボルシア・ドルトムントに所属するノルウェー代表DFユリアン・リエルソン（28）の獲得に興味を持っているようだ。ドイツ『Sky Sport』が伝えた。ノルウェー代表として41キャップを誇るリエルソンは、2023年1月にウニオン・ベルリンからドルトムントへ完全移籍。豊富な運動量と対人守備の強さを武器に今季はブンデスリーガ31試合に出場し、15アシストを記録した。そのリエルソンにはイングランドの