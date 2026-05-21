厚生労働省は２１日、受動喫煙対策を検討する専門委員会で、加熱式たばこ副流煙から発がん性物質が検出されたとする厚労省研究班の研究結果を報告した。周囲の人は受動喫煙にさらされるものの、がん発症との関連は判定できないとしている。研究では２０１０年以降、国内外で発表された論文を基に、加熱式たばこの健康への影響などを調べた。その結果、加熱式たばこ副流煙に複数の発がん物質やニコチンなどが含まれ、空気中