タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が20日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。妊娠中の変化について語った。この日は“におい”がテーマ。靴や足のにおいについてトークが繰り広げられた。「私、足だけは絶対臭くないっていう自信がある。気になったことがない」と切りだしたみちょぱ。「それを言うと“そんな人間いるの？！”って凄い言われる」と明かした。「EXIT」兼近大樹は「みちょ