JR東海・JR西日本は21日、2026年度の東海道・山陽新幹線「のぞみ」号を全席指定席で運行する期間について「追加」日程を発表した。【画像・写真】東京駅の新幹線ホーム上にオープンするベーカリー、パンやビールのイメージ「既にお知らせしている、ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始に加え、2026年度の下期は、3連休も『のぞみ』号を『全席指定席』で運行いたします。ご予定が決まり次第、お早めのご予約