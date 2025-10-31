2025年10月30日、香港メディア・香港01は、中国で2030年の有人月面着陸に向けた作業が順調に進んでいることを報じた。記事は、甘粛省の酒泉衛星打ち上げセンターで30日に有人宇宙船「神舟21号」に関する記者会見が行われ、プロジェクトの広報担当者が「2030年までに中国人が月面に着陸するという目標は揺るがない」と語ったことを紹介した。広報担当者によると、中国の有人月面着陸計画は、現在、開発・建設作業が全般的に順調に進