日曜劇場として考えると、視聴率はもはや “危険水域”。堤真一主演で「車いすラグビー」を題材にした『GIFT』（TBS系）が、かなり苦戦を強いられている。天才宇宙物理学者・伍鉄文人（堤）は車いすラグビーには無縁だったが、ひょんなことがきっかけで車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」のサブコーチになり、日本一に導いていくという物語。5月10日（日）放送の第5話では、対戦したチームに惜敗を喫したものの、