3月期決算企業の決算発表が概ね一巡した。注目された来2027年3月期ガイダンス（期初計画）は、イラン情勢の悪化に伴う原油高や供給網混乱により、約4割の企業が「減益」または「未発表」としている。日経平均株価は最高値圏を維持するなか、企業業績の全体像は必ずしも絶好調ではない。こうした厳しい環境下にあっても、最高益の更新を見込む新年度見通しを発表した企業の評価は高まりやすいと考える。とりわけ注目したいのは、収