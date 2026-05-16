名古屋大学で開発された、まるで“空飛ぶじゅうたん”のように宙に浮かぶ新素材が注目を集めている。風や磁石の力も使わずに宙に浮く様子は、SNSで180万回も表示された。将来的には航空宇宙分野での実用化が目標だという。まるで魔法？宙に浮かぶ新素材が話題名古屋大学で撮影されたのは、ふわふわと浮く不思議な物体だ。決してAIが作ったフェイク動画ではない。この“空飛ぶじゅうたん”…本当に浮いている。その正体は、“超軽量