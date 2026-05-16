12機をインドネシアへ？トルコの総合航空宇宙企業バイカルは2026年5月6日、自社が開発している「バイラクタル・クズルエルマ」無人戦闘航空機（UCAV）を2028年からインドネシアへ引き渡し開始すると発表しました。【動画】既にこのレベルに…有人戦闘機と一緒に飛行する無人戦闘機「クズルエルマ」バイカルはインドネシアへ12機のクズルエルマを引き渡す方針であるとしています。契約はイスタンブールで開催された「SAHA EXPO