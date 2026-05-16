グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、大人気アニメ『Rick and Morty』との最新コラボコレクション「Rick and Morty 2.0 x SHEGLAM」が登場しました。前回大好評だったシリーズをさらにアップデートし、マルチバースをテーマにした全8アイテムを展開。宇宙を思わせるカラーやユニークなデザインが魅力で、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってくれます♡ 宇宙感あふれる注