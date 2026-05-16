整体と同時に除霊まで美容とスピリチュアルを並行して行っていると、あることに気づく。この二つは、ぱっと見はぜんぜん違う顔をしているのだが、よく見ると同じ「欲望の回路」で動いているのである。「キレイになりたい」とか「調子よく生きたい」とか、人間は常に「ちょっと上」を目指している。その「ちょっと上」に対して、レーザーとか宇宙エネルギーとか、いろんな手段がズラッと並べられているのだ。これはもはや「人間の性