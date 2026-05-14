興味深い同行者の名前5月14日午前、ドナルド・トランプ米大統領は、北京市内の天安門広場西側にある人民大会堂で中国の習近平国家主席（中国共産党総書記）と会談する。世界の耳目を一身に集めるトランプ・習近平会談で、いったい何が話されるのか、そして何が決まるのか――。その前に言及しておくべきは、トランプ氏の同行者である。米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）の記事「The Subtle Messages Sent by Who Is, and Isn’t,