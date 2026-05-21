【マウンテンビュー共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは20日、対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIが、週内にも新規株式公開（IPO）を申請する準備を進めていると報じた。早ければ22日に関連書類を提出する可能性があるものの、流動的という。米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXに続く大型IPO案件として、注目を集めそうだ。報道によると、オープンAIの企業価値は85