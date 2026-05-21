5月25日から無料配信！ リスクモンスターチャイナ 中国での与信管理＆取引信用保険を活用した債権保全

記事ポイント リスクモンスターチャイナが無料セミナーを2026年5月25日からオンデマンド配信します。アリアンツ・トレードとの共同開催で、中国市場の支払遅延・貸倒れリスクを扱います。申込期限は2026年5月21日18時まで、対象は法人企業限定です。 リスクモンスターチャイナが無料セミナーを2026年5月25日からオンデマンド配信します。アリアンツ・トレードとの共同開催で、中国市場の支払遅延・貸倒れリスクを扱います。申込期限は2026年5月21日18時まで、対象は法人企業限定です。

リスクモンスターチャイナが、無料セミナー「中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全」を2026年5月25日からオンデマンド配信します。

中国現地法人とローカル企業の取引で必要になる与信管理の考え方に加え、支払遅延や貸倒れリスクへの備えを専門家が解説します。

アリアンツ・トレードとの共同開催により、中国市場での事業判断に役立つ信用リスクの見方と保険活用の実務が整理されています。

リスクモンスターチャイナ「中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全」





テーマ：中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全配信期間：2026年5月25日(月)〜6月1日(月)形式：2026年5月22日に中国現地で開催するセミナーのオンデマンド配信対象：法人企業限定、1社2名まで参加費：無料申込期限：2026年5月21日(木)18時まで申込URL：https://www.rismon.com.cn/semi20260522-j/?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=260512

「中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全」は、リスクモンスターチャイナと世界最大手の取引信用保険会社アリアンツ・トレードが共同開催する法人向け無料セミナーです。

ホルムズ海峡の封鎖や中東情勢の緊迫化などを背景に、資源調達や物流の不安定化が企業のコスト構造や資金繰りへ影響を広げています。

中国市場では外部環境の変化が取引先の業績に波及し、支払遅延や貸倒れリスクの増加が課題として扱われています。

配信内容

セミナーの告知ビジュアルには、無料セミナー名と2026年5月25日からのオンデマンド配信開始が大きく示されています。

配信では、中国およびグローバルにおける最新の経済環境と信用リスクの変化がテーマに含まれます。

取引信用保険の基本的な仕組み、支払遅延・貸倒れリスクへの具体的な備え方、実務での活用ポイントも扱われます。

中国企業の情報収集と与信管理ルールの構築方法も解説対象となり、中国現地法人がローカル企業と取引する場面の判断材料を整理できます。

受講特典

受講特典として、アンケート回答者には「リスモン業種別審査ノート 中国・2024年版」が進呈されます。

同書籍には、中国経済における与信審査のポイントとデータ分析結果が15業種にわたり掲載されています。

近年注目されている産業用ロボットや車載用半導体チップも特別収録として扱われ、業種別のリスク把握に使える資料です。

登壇者

第1部「中国での与信管理」には、リスクモンスターチャイナ 総経理の財津 隆宗 氏が登壇します。

財津 隆宗 氏は2010年にリスクモンスターへ入社し、東京本社営業部勤務、九州営業所の開設、大阪支社勤務などを経て、2019年2月からリスクモンスターチャイナに赴任しています。

第2部「中国におけるアリアンツ・トレードの取引信用保険」には、アリアンツ・トレード信用保険会社の畑 祐輔 氏と高妻 亮輔 氏が登壇します。

畑 祐輔 氏はRegional Head of Japan Desk, APACとして、高妻 亮輔 氏はRegional Head of Risk Underwriting, Japan Deskとして登壇します。

主催企業

リスクモンスターチャイナは2012年9月に上海で設立された、リスモングループ初の海外拠点です。

同社は中国に進出する日系企業を対象に、与信管理サービスを中心とした経営支援サービスを提供しています。

日中両言語対応のクラウド型グループウェアやeラーニングも展開し、2025年12月末時点で530会員の利用実績があります。

無料配信の期間は2026年5月25日から6月1日までで、法人企業は1社2名まで参加できます。

中国市場の信用リスク、15業種の審査データ、取引信用保険の仕組みをまとめて把握できる内容です。

リスクモンスターチャイナ「中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全」の紹介でした。

よくある質問

Q. 配信期間はいつですか？

A. 配信期間は2026年5月25日(月)から6月1日(月)までです。

Q. 参加対象は誰ですか？

A. 参加対象は法人企業限定で、1社2名までです。

Q. 受講特典はありますか？

A. アンケート回答者には「リスモン業種別審査ノート 中国・2024年版」が進呈されます。

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