考え方
『考え方』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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藤川監督の死球めぐる発言が他球団を刺激、セ5球団に広がる反阪神ムード
日刊ゲンダイDIGITAL
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年収1100万円を手放した元外銀社員が刺しゅうで見つけた起業の勝ち筋
未経験でも「市場の構造を把握すれば勝ち筋が見える」と刺しゅうを選んだという
プレジデントオンライン
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自分を恋愛モードに切り替える方法8つ 「頑張って合コン開く」など
オトメスゴレン
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年収1000万円は「幸福の天井」？研究で分かった人生の満足度の分岐点
世界160数カ国の研究で年収1000万円台前半を超えると幸福度の伸びが鈍くなるという
プレジデントオンライン
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韓国サッカー協会が審判に性接待か、解説者が「国際的な恥」と批判
W杯・五輪予選を含む7試合で審判買収の疑惑があるとJTBCが報道
スポーツソウル日本版
2026年8月7日
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国債利息で住民税非課税世帯になれる制度の仕組みを菅原氏が解説
国債の利息は源泉徴収のため申告不要で、非課税世帯の判定から外れ得るという
livedoor ECHOES
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牛丼2杯で満腹だったMAX鈴木が語る、ラーメン35杯記録を生んだ独自の練習法
日刊SPA!
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ひろゆき妻が新党批判投稿を謝罪、「配慮に欠けた行動だった」と振り返る
新党設立を事前に知らされず批判した投稿が配慮に欠けたと振り返った
J-CASTニュース
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「渡なべ」店主が新店を1年3カ月で閉めた、油煙という想定外の壁
閉店の原因は味でも売上でもなく、札幌ラーメン特有の大量油煙だという
集英社オンライン
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松のや「ママ応援企画」に批判が殺到し謝罪、弁護士が差別性を指摘
弁護士は「食事を作るのはママ」という前提に差別性があると指摘する
弁護士JPニュース
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ひろゆき氏の妻が新党結成を巡る「ブチギレ投稿」を謝罪 今後の姿勢示す
西村ゆか氏は配慮に欠けた行動だったと振り返り泉氏らへ謝罪を表明
スポニチアネックス
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外見へのこだわりが強い48歳母、娘の外見に執着し家庭内で孤立
娘に過度なダイエットを強要した結果、娘が学校で倒れる事態となった
現代ビジネス
2026年8月6日
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橋岡大樹が初の欧州5大リーグ、ボルシアMG入りの決断を語る
ボルシアMG加入は即決で「最終的にはとても満足している」と語ったという
東スポWEB
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ひろゆき氏、妻・西村ゆか氏との和解を報告「パートナーとして…」
事前説明なしの設立に妻・ゆか氏が「騙し討ち」と不満を爆発させていた
東スポWEB
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「加工だと思っていた」と驚かれた2児の母のバランスボール20kg減量
第二子出産後の産後ケアで始め、毎日10分を約8ヵ月続けて達成したという
オリコンニュース
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仙台育英初の女子部員・星よつはさんが甲子園のベンチ入りを果たす
父が元プロ野球選手という背景でなく自らの努力で入部を認められたという
フルカウント
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最近辞めてメリットの大きかった生活習慣や考え方、60代女性が紹介
重い物を持つこと、重い服を着ること、各部屋にゴミ箱を置くこと
livedoor ECHOES
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現役僧侶が明かした修行中の質素な食事、漫画がXで1万いいねを集める
現役僧侶への取材をもとに修行中の質素な食事を描いた内容で1万超いいねを獲得
オトナンサー