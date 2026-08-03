中東
『中東』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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フジテレビ親会社が広告収入の回復などにより160億円の黒字に転換
読売新聞オンライン
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秋田市で国内最大規模のAI向けデータセンター建設計画、UAEが投資に意欲
総受電容量500メガワットで稼働は2030年代前半を目指すとのこと
読売新聞オンライン
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FRBが9月にも利上げの構え、トランプ氏の利下げ要求と板挟みに
物価高止まりが続く場合を想定しており、利下げを求めるトランプ氏との
読売新聞オンライン
2026年8月6日
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アメリカ12州の水道施設がサイバー攻撃を受け、イランの関与が疑われている
イランが最有力容疑者とされるが、関与は公式には確認されていない状況である
GIGAZINE（ギガジン）
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食料品1%減税 財源など課題残す
TBS NEWS DIG
2026年8月5日
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飲食料品の消費税率を1%に引き下げ、外食離れ加速と財源確保に懸念
外食10％・テイクアウト1％となり価格差拡大で外食離れが進む懸念がある
日テレNEWS NNN
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JALとANAが国際線の燃油サーチャージを9月から値下げする方針
共同通信
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高市首相が食料品の消費税を8%から1%に引き下げる方針を表明
1989年の導入以来初の税率引き下げで、年間約4.3兆円の減収が見込まれる
読売新聞オンライン
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自民党の古川禎久・幹事長代理「消費減税は自民党の公約ではなかった」
消費減税は選挙公約ではなく、党内でほぼ反対意見だったと古川氏は主張する
J-CASTニュース
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米軍 迎撃ミサイル8割を消費か
TBS NEWS DIG
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金与正氏が日本の防衛力強化を「偽装戦術」と断じ、軍事的対抗措置を示唆
デイリーNKジャパン
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ホルムズ合意 米が楽観的見通し
TBS NEWS DIG
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日経平均 中東緩和期待で急反発
TBS NEWS DIG
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ベッセント長官 海峡開放に期待
TBS NEWS DIG