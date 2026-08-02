ホルムズ海峡
『ホルムズ海峡』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ホルムズ海峡の通航巡るイラン・オマーン間の交渉「まもなく合意成立」か
FNNプライムオンライン
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実態が見えない米イラン協議、イランが強気を崩さない理由とは
イランは緊張継続で国内不満を抑制でき、交渉カードも増えたとBBCが報じた
日テレNEWS NNN
2026年8月7日
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トランプ大統領がホルムズ海峡の管理を主張、米イラン間の溝は埋まらず
トランプ氏は「米国が管理している」と主張し、イランの海峡支配を否定した
読売新聞オンライン
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ホルムズ海峡の新航路めぐりイランと外務次官の説明が食い違い
ファルス通信によるとイランが入域船舶を管理し出域は両国共同管理とのこと
読売新聞オンライン
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ホルムズ海峡を航行する船舶からサービス料徴収か イランメディア報道
FNNプライムオンライン
2026年8月6日
2026年8月5日
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トランプ大統領 ホルムズ海峡の開放巡るイラン側との協議に「大きな前進」
トランプ大統領は「大きな前進があった」と述べ、近日中の合意に言及した
読売新聞オンライン
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世界の海運を支えるインド人船員、中東紛争の巻き添えで死者が10人に
2月以降に戦闘の巻き添えで死亡したインド人船員は10人に上るという
読売新聞オンライン
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米イランがホルムズ海峡の通航再開で暫定合意に近づく
FNNプライムオンライン
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米・イラン・オマーンがホルムズ海峡の再開に向け暫定合意の見通し
FNNプライムオンライン
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ホルムズ合意 米が楽観的見通し
TBS NEWS DIG
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日経平均 中東緩和期待で急反発
TBS NEWS DIG
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ベッセント財務長官、ホルムズ海峡めぐりイランと早期合意の可能性を示唆
FNNプライムオンライン
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ベッセント長官 海峡開放に期待
TBS NEWS DIG
2026年8月4日
2026年8月3日
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トランプ氏がホルムズ海峡の合意を主張、イラン側は即時開放を否定
FNNプライムオンライン
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トランプ大統領の葬儀中の居眠り姿と深夜SNS投稿で健康不安説が再燃
居眠り姿の撮影や深夜のSNS大量投稿が重なり健康不安説が再燃しているという
東スポWEB