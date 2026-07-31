言語
『言語』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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帰省ファッションに向くポロシャツの選び方と着こなし3つのルール
スポーツ系のテカテカした素材は帰省用として不向きとされ、スキッパータイプが最適だという
プレジデントオンライン
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サイゼリヤの定番メニューが「化ける」知らなきゃ損なアレンジ法
イカ墨ペンネに野菜ソースを追加する130円アレンジが特に好評とのこと
CHANTO WEB
2026年8月7日
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DeepSeekが低価格戦略による需要急増でAPI料金の値上げを予告
低価格戦略が前例のない需要急増を招き、2万個分のGPU資源が逼迫したとみられる
GIGAZINE（ギガジン）
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公園で採れるセミの幼虫、エビやカニを想わせる濃密な旨味が話題
揚げると香ばしくエビやカニを想わせる濃密な旨味があるとされる
プレジデントオンライン
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鈴木亮平が映画公開延期を報告、英訳に追記した一文に称賛相次ぐ
英訳文には、日本語文にはない地震についての説明を追記した一文が
女性自身
2026年8月5日
2026年8月4日
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YOASOBIが米ロラパルーザのメインステージに初登場、2年前の約束を果たす
2024年の初出演から規模を拡大し、自身初となるメインステージへの登場を果たした
オリコンニュース
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BTSがグラミー賞の「アジア枠」に問いを投げ、RMがステージで意思を示す
RMはワールドツアー公演で「韓国出身だから知られていない」と歌詞を変えて歌い所信を示した
スポーツソウル日本版
2026年8月3日
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アフリカで日本アニメが人気の訳
TBS NEWS DIG
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BTSがグラミー賞エントリーを見送り、主催者は新部門の意義を強調
アジア言語楽曲対象の新部門設立への抗議との見方が強まっている
日刊スポーツ
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AmazonでAppleのAirPods Pro 3が参考価格から14%オフの特別価格で販売中
AirPods Pro 3が参考価格42,800円から14%オフの36,800円で販売中
GAME Watch
2026年8月2日
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緊急避妊薬の薬局販売が始まって半年、見えてきた課題とは
7月の出荷量は約1万3000個で、日曜・祝日に需要が高まる傾向があるという
日テレNEWS NNN
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膵臓がん患者が『急に具合が悪くなる』を読んで孤独が和らいだ理由
デイリー新潮
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毎朝の通勤電車でスマホは損してる…「見る力」を鍛えるのに最適
通勤電車で車窓から数字を探す行為が視覚系脳番地と記憶力を高めるとのこと
プレジデントオンライン
2026年8月1日
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VWが全長4.1mの新型「ID.クロス」を世界初公開、211馬力モデルも設定
全長4153mmのヤリスクロス相当サイズで最大211馬力、航続距離427kmを誇る
くるまのニュース
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3万2000人のオーディションを勝ち抜き、新人キャサリンが実写モアナ役に
約3万2000人のオーディションを勝ち抜いたキャサリン・ランガイアが主演を務める
オリコンニュース
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国税庁のAIシステム「KSK2」が本格稼働、税務調査の選定方法が大きく変わる
全国統一基準でデータを分析し、同業他社比の異常値や取引先との矛盾を検知するという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）