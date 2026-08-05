保険
『保険』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ボーナス60万円から12万円超が引かれる仕組みを計算式で解説
健康保険・厚生年金など社会保険料9万3000円と所得税3万1058円が引かれる
ファイナンシャルフィールド
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高2息子が夏休みに稼ぎすぎると扶養を外れる？税と保険の仕組みをFPが解説
扶養には税法上と社会保険上の2種類があり基準や判定方法が異なる
まいどなニュース
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退職金3000万円を受け取り再雇用で働くと、翌年の税金や保険料が増える理由
退職金は退職所得控除と2分の1課税で優遇され給与とは別に計算される
ファイナンシャルフィールド
2026年8月7日
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1億円でFIREしても20年後には実質3000万円に目減りする
livedoor ECHOES
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国債利息で住民税非課税世帯になれる制度の仕組みを菅原氏が解説
国債の利息は源泉徴収のため申告不要で、非課税世帯の判定から外れ得るという
livedoor ECHOES
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ホルムズ海峡の新航路めぐりイランと外務次官の説明が食い違い
ファルス通信によるとイランが入域船舶を管理し出域は両国共同管理とのこと
読売新聞オンライン
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中国人旅行者が韓国へ流入、反中感情が街頭デモへと発展した背景
韓国では中国に好感を持たない人が72%に上り反中感情が高まっており
集英社オンライン
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月収30万円のフリーランスの娘、老後資金の備えは十分か確認したい
厚生年金がない分、iDeCoや小規模企業共済で自ら老後資金を積み立てる必要がある
ファイナンシャルフィールド
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運用資産約300兆円のGPIFと同じ投資法を個人でも実践できる
デイリー新潮
2026年8月6日
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「保険でも良い治療ができる」は言い訳？歯科医が明かす構造的問題
日本人の多くは「歯医者が儲かるためにやっている」と誤解していると説明
livedoor ECHOES
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英語不要・スキル不要で外貨を稼ぐ、円安時代の副業術を専門家が解説
日刊SPA!
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夫の死後、遺族年金が届くまで最長4カ月かかる仕組みを解説
妻の厚生年金が遺族厚生年金を上回る場合、受給額はゼロになるとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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年収100万円のパート主婦が110万円に増やして社会保険に加入すると損か得か
社会保険加入で手取りは年約16万円減るが将来の年金は増加するとのこと
ファイナンシャルフィールド
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がん闘病中の桐谷広人さん、加入している保険に「人柄が出ていますね」の声
がん保険や生命保険は「一切入っていません。必要ないので」ときっぱり
オリコンニュース
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生命保険の満期金600万円が振り込まれた当日、銀行から電話が届いた
振り込みから約3時間後に銀行から連絡があり、資産運用商品を勧められたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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NTT固定電話が2026年4月に値上げ、解約前に確認すべきポイントとは
住宅用は月220円・年間2640円の負担増となっており解約を検討する家庭も多い
ファイナンシャルフィールド
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食料品1%減税 財源など課題残す
TBS NEWS DIG