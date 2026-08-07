豪華ゲスト陣が応援！ 株式会社スポーツワン「ロケットマラソン2026」

記事ポイントロケットマラソン2026は東京・大阪で開催されるマラソン大会豪華ゲスト陣とペーサー153名体制がランナーの挑戦を後押し完走者にはロケッ…