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年2回開催へ！ デジタル化の窓口「SUCCESS STORY AWARD 2026 Autumn」
記事ポイント「SUCCESS STORY AWARD 2026 Autumn」応募開始、秋の導入事例を募集本年より春・秋の年2回開催、9部門で成果を表彰受賞事例はバッジ付与…
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猫基金付き景品でお祝い！ コスモウォーター「にゃんモデル」
記事ポイント「にゃんモデル」×「猫部」世界猫の日コラボ猫基金付き景品が当たるInstagramキャンペーン新規契約で最大3特典の期間限定キャンペーン&#…
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豪華ゲスト陣が応援！ 株式会社スポーツワン「ロケットマラソン2026」
記事ポイントロケットマラソン2026は東京・大阪で開催されるマラソン大会豪華ゲスト陣とペーサー153名体制がランナーの挑戦を後押し完走者にはロケッ…
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スパイダーマンやマンダロリアングッズが大集合！ジェイアール京都伊勢丹「マーベル／スター・ウォーズ」ポップアップストア
ジェイアール京都伊勢丹にて「MARVEL POP UP STORE」と「STAR WARS POP UP STORE」を開催。「マーベル」「スター・ウォーズ」デザインの初登場となる…
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10代が恐れる現実の居場所喪失！日本損害保険協会「SNSを通じた保険金不正請求に関する意識調査」
記事ポイント日本損害保険協会がSNS経由の保険金不正請求勧誘を意識調査認知度は5割以下、10代は刑事罰より居場所喪失を恐れる傾向保険金不正請求ホッ…
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軽くて刺繍もかわいい「トイ・ストーリー」柄！ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「バイカラーナイロントートバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、キャラクターと…
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ボブ＆ティム、フラッフィのぬいぐるみなど全5種類！セガプライズ「ミニオン」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年7月から全国のゲームセンター…
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アニマル柄をまとったハローキティのぬいぐるみチャーム！サンリオハウス「sanrio houseシークレットコレクション」
マッシュスタイルラボが展開する、サンリオが監修するブランド「sanrio house(サンリオハウス)」サンリオハウスから、ブランドデビュー時より人気の高…
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サメに鷹、イグアナの姿も！セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海』 ぬいぐるみ 〜マウイがいっぱい〜」
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年7月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の…
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躍動感あるフィギュア！セガプライズ「呪術廻戦 死滅回游 Luminasta ‐秤金次‐」
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年7月24日から全国のゲームセン…
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「トイ・ストーリー」が歩んできた歴史と映画の変革を振り返り！ディズニー＆ピクサーの技術革新とコラボレーションでたどる30年
洋画作品歴代 No.1 のオープニングを記録し驚異的なスタートを切った、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開11日間で興行収入50億円…
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ピューロランドの脱炭素化を推進！サンリオエンターテイメント×JERA Cross「太陽光発電に係る電力需給契約」締結
サンリオエンターテイメントとJERA Crossによる、太陽光発電に係る電力需給契約を締結。今回の締結により、オフサイト型コーポレートPPAによる再生可…
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渋谷の老舗銭湯がPEANUTSに染まる！改良湯「スヌーピーの湯」
記事ポイント改良湯「スヌーピーの湯」渋谷の老舗銭湯がPEANUTS一色にサウナイキタイ限定Tシャツ・サウナハットが8月15日発売原宿PEANUTS Cafeでサウ…
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対象スイーツやパンの購入でフレンダピックがもらえる！ファミリーマート『ポケモンフレンダ』キャンペーン2026年夏
ファミリーマートが『ポケモンフレンダ』の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを開催！対象の冷蔵ファミマルスイーツやパンを購入す…
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ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をイメージ！クリスピー・クリーム・ドーナツ「ハリー・ポッター」コラボスイーツ
クリスピー・クリーム・ドーナツと「ハリー・ポッター」が日本初コラボ！ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をイメージした限定ドーナツや、食べるまで…
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舞台上映と対話で受け継ぐことを考察！ キャリアデザイン・インターナショナル「ハートの日特別企画2026」
記事ポイントキャリアデザイン・インターナショナルが「ハートの日特別企画2026」開催舞台作品上映とトークで「受け継ぐこと」を考察8月10日は「ハー(…
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コラーゲン産生促進とMMP抑制を確認！大里研究所のFPP皮膚機能共同研究
記事ポイント大里研究所とカターニア大学がFPPの皮膚機能を共同研究紫外線で増えるMMP発現をFPPが抑制しコラーゲン産生を促進女性26名の試験でFPPが肌…
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三菱自動車の取説に導入！株式会社クレステック「ManuAI bot(マニュアルボット)」
記事ポイント「ManuAI bot」三菱自動車の取説に導入RAG技術で必要な情報へ素早くアクセスデリカミニ・eKスペースで先行公開 株式会社クレステッ…
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クリエイティブ派遣に柔軟稼働導入！ユウクリ「派遣フレックス制」
記事ポイント「派遣フレックス制」が派遣＝固定勤務の常識を刷新月間総労働時間内で稼働を調整しコストを最適化ディレクター・シニア層などハイクラス…
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『白雪姫』『くまのプーさん／完全保存版』など全10作品を無料放送！ABEMA「ディズニー名作コレクション」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」初となるディズニー名作コレクション10作品の無料放送が決定！『白雪姫』、や『くまのプーさん／完全保存版』…