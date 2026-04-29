長崎水辺の森公園などを会場に5月2日(土)から始まる、今年の「DEJIMA博」。

初登場グルメを一足先に紹介します。

◇名物！極上肉づくしバーガー 1,800円(税込)

最初のお店は、東京でも有数のカフェ激戦地として知られる「清澄白河」の人気店『3000日かけて完成した極上ハンバーガーField』。

なぜ、こんな店名なのかというと…。

（オーナー 岩元 宏康さん）

「私がバックパッカーをやっていた時に、アメリカで出会ったハンバーガーがすごくおいしくて衝撃受けた。その味を超えるハンバーガー作りたいと研究を始めて、納得できるまでにかかった期間が3000日だった」

長崎で販売されるのは、その研究の末に誕生した人気メニュー「名物！極上肉づくしバーガー」です。

まずは老舗ベーカリーが作った “はちみつ入りの特製バンズ” に、マヨネーズをぬり、鉄板で焼いた国産牛をON。

その上から、特製のひき肉ソースをたっぷりかけて完成。

肉の上に肉をかけた、まさに “肉づくしのバーガー” なんです。

（オーナー 岩元 宏康さん）

「食べたことのない肉感のハンバーガーを持ってきますので、ぜひ長崎の皆さん、楽しみにしていてください」

◇究極のチーズトリュフポテト

続いては、東京・吉祥寺から。

先月、オープンしたばかりの話題の店『Bell Frites』も、DEJIMA博にやってきます。

長崎で食べられるのは、本場ベルギー式のフライドポテト。

（西野 圭太 取締役）

「ジャガイモにもこだわりがあって、その時期に一番合うジャガイモを選んで使っている」

ジャガイモは，店舗でカットして揚げています。

（西野 圭太 取締役）

「お客さんに提供する直前に二度揚げすることによって、よりサクサクでホクホクの食感で、商品を提供している」

仕上げは、トッピングとディップソース。

個性豊かな10種類以上から選ぶことができます。

中でも人気なのが「究極のチーズトリュフポテト」。

（西野 圭太 取締役）

「トリュフの香りとチーズの香りが合わさって、すごく食欲をそそるような味わいになっている」

（客）

「めっちゃトリュフを感じる。ポテトの味付けが濃い感じで、飽きずに食べられる」

DEJIMA博では、900円で提供されます。

◇ジラッファのカレーパン 600円(税込)

カレーパングランプリで3年連続金賞の行列のできる店、神奈川県鎌倉市にある『ジラッファ』のカレーパンです。

（スタッフ 佐々木 直子さん）

「多い時で、1日に4000個売れてます」

30種類以上のスパイスを使用したルーには、香味野菜と牛豚合びき肉を煮込み、旨味を抽出。

さらに、はちみつとリンゴの甘味トマトとワインの酸味により、旨味や甘味、酸味とコクのバランスがよく、多くの人が好む味に仕上げています。

カレーとの相性を考えたパンは、モチッとほんのり甘いミルク風味の生地に。

さらにチーズにもこだわりが…。

（スタッフ 佐々木 直子さん）

「チーズはものすごく伸びる。70センチぐらいまで上手な人なら伸ばせるので、そちらも楽しみながら食べてほしい」

（客）

「めっちゃおいしいです」