ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに元ＷＢＡ同級スーパー王者の内山高志氏が出演。注目の大一番について意見を交わした。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）と元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで激突する。伊藤氏は中谷につい