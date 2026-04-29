エビギョーザなどの点心がテーブルに並ぶ飲茶レストラン＝10日、中国広東省広州市（共同）中国南部の広東省広州市は5月1日、お茶を飲みながら点心を食べる飲茶店に関する規定を施行する。全ての店に手作りの点心は作ってから24時間以内に提供するよう求める。出来合い品を使わず、手作りにこだわる「伝統店」の認定制度も導入。作りたての点心を提供する伝統を守るのが狙いだが、人件費が上がるとの指摘も出る。飲茶は茶を飲み