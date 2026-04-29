「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月28日の第1試合で、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が、大事な親番をあっという間に流され、カメラがその鋭い眼光を捉えた。【映像】私の親番を…茅森早香が“おこもり”になった瞬間場面は東3局。茅森は2万1500点持ちの同点3着目だった。ファイナルシリーズ進出へ向けてトップが至上命令となる一戦、親番の配牌はドラの八万を1枚内蔵し、両面ターツも豊