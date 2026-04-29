◆陸上織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）男子３０００メートル障害決勝で、昨年９月の東京世界陸上８位入賞の三浦龍司（スバル）がペースメーカーとして出場。約２０００メートルまで引っ張った。レース後はペースメーカーを務めた理由などを説明。今シーズンは１５００メートルや５０００メートルに出場してスピード強化を図っているが、１１日の金栗記念（熊本）５０００メートルは１３分４５秒１０の