東京都三鷹市は28日、公式サイトを更新し、同市下連雀の禅林寺にある太宰治の墓所を訪れる人へ“お願い”を呼び掛けた。【写真】「ご遺族やボランティアの皆様は多大なご苦労を」太宰治の命日控え“お願い”した東京・三鷹市の投稿サイトでは「『太宰治』墓所への参拝に関するお願い」と題し、「6月のご命日を控え、三鷹市下連雀の禅林寺にある太宰治の墓所を訪れる皆様へ、参拝時のマナーについて、三鷹市より改めてお願い申