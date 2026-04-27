4月6日、3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）のレギュラー放送が始まった。放送のたびにさまざまな話題を呼んでいる同番組だが、この先、ミセスは一体どこに向かおうとしているのだろうか。【写真】「もはや別人」2018年のMrs. GREEN APPLEXで世界トレンド1位を獲得する快挙初回の放送直後には、Xで世界トレンド1位を獲得する快挙を達成。この快進撃には大森元貴も驚い