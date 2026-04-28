お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が休業を発表した。所属事務所の公式サイトが4月28日、〈今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました〉と報告し、〈これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります〉と伝えた。【写真を見る】変装無しでスマホ片手に歩いていた日村直