発売から19年、フルモデルチェンジゼロ。にもかかわらず、三菱デリカD:5は2025年度に過去最高の販売台数を叩き出した。なぜこのクルマは古びないのか。デリカのファンは、どこを魅力に感じて乗り続けているのか？開発者に聞いていきます。なお今週は本編に入る前に、深セン訪問記を掲載。合わせてどうぞ！（コラムニストフェルディナント・ヤマグチ）40年前は人口3万人の漁村だった深センみなさまごきげんよう。フェルディナ