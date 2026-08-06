NIB長崎国際テレビニュース

西海市の木造平屋住宅で火災「仏壇のろうそくから燃え広がった」ケガ人なし《長崎》

西海市大島町の住宅で7日午前10時頃、火事がありました。 警察によりますと、これまでにケガ人の情報は入っていないということです。 火事があっ…