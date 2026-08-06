NIB長崎国際テレビニュース
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Jリーグ開幕 新たな挑戦へ「新シーズン移行の狙いや展望とは」野々村チェアマンが語る《長崎》
世界基準を見据え、歴史的な転換点を迎えた新たなJリーグが7日に開幕します。 8月開幕となる新シーズン移行の狙いや展望を、リー…
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【速報】長崎日大「16年ぶり甲子園で勝利」立正大淞南に15-1 2回戦は熊本代表「有明」と対戦《長崎》
阪神甲子園球場で開かれている全国高校野球選手権大会は7日、大会3日目を迎え、県代表の「長崎日大」は、1回戦で島根県代表の「立正大淞南」に15-1で…
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【天気】「8日も朝から蒸し暑くなる見込み」風の強い状態続くところあり注意が必要《長崎》
大型で非常に強い台風13号は、沖縄地方を西よりに進んでいます。 台風はこのあと、しばらくは、非常に強い勢力を維持したまま、西よりに進むでしょ…
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「仏壇のろうそくから炎が燃え広がって…」西海市で木造住宅火災 ケガ人なし《長崎》
西海市大島町で7日(金)午前、木造平屋1棟を全焼する火事がありました。 ケガ人はいませんでした。 7日午前10時頃、西海市大島町の住宅…
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『長崎原爆の日』を前に「平和祈念式典リハーサル」中国は不参加 アメリカは首席公使が参列予定《長崎》
被爆地長崎は9日(日)に、81回目の「原爆の日」を迎えます。 平和祈念式典が行われる長崎市の平和公園で7日、リハーサルが行われました。 …
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【熊本地震】緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE」が熊本へ 河川の護岸や橋の被災状況を調査《長崎》
令和8年熊本地震は、発生から10日です。 被災地の復旧を支えようと、県内から多くの自治体職員や技術者が派遣されています。 河川や護岸などの状…
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片岡 愛之助さんら出演「アリーナ歌舞伎舞踊特別公演が開幕」映画“国宝”の演目も披露《長崎》
長崎市のハピネスアリーナで、歌舞伎俳優の片岡 愛之助さんらが出演する「アリーナ歌舞伎舞踊特別公演」が開幕しました。 公演に先立つ…
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佐世保出身の横尾初喜監督がメガホン「五島市で新作映画のオーディション」未経験者の参加求める《長崎》
佐世保市出身の横尾 初喜監督がメガホンを取る、長崎を舞台にした新作映画のオーディションが7日、五島市で行われました。 五島市…
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県北地域の住宅産業の活性化目指す「nishi・no・te 葉港BASE」地元の7社がタッグ《長崎》
県北地域の住宅産業の活性化に向けて工務店などが団体を設立し、佐世保市の宮島市長を表敬訪問しました。 佐世保市役所を訪れたのは、地…
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デジタルで考える戦争「ピースアクション in ナガサキ」核のない世界への思いを共有《長崎》
長崎市で開かれている「ピースアクション in ナガサキ」。 日本生活協同組合連合会が、被爆体験の継承や核兵器のない世界への思いを共有する…
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新鮮な魚を“刺身としゃぶしゃぶ”で味わって！「ながさき刺しゃぶ」観光長崎の新たな名物目指す《長崎》
新たな長崎名物を目指して、今年1月に誕生した刺しゃぶ。 長崎の新鮮な魚を使って、刺身としゃぶしゃぶ、そして締めまで楽しめる新しいメニュӦ…
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【被爆81年】被爆者なき時代が来ても次世代へ語り継ぐ「原爆写真を解説 若者ユースガイド」《長崎》
長崎市の「不動技研ながさき市立図書館」で開かれた『被爆81年ナガサキ原爆写真展』。 被爆直後の長崎の様子を記録した写真、33点が展示されました…
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【熊本地震】被災状況の現地調査の支援へ「長崎河川国道事務所 宇土市に職員派遣」《長崎》
国土交通省 長崎河川国道事務所は、熊本地震の被災状況の現地調査などを支援するため、職員5人を現地に派遣しました。 熊本県宇土市に派遣されるの…
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西海市の木造平屋住宅で火災「仏壇のろうそくから燃え広がった」ケガ人なし《長崎》
西海市大島町の住宅で7日午前10時頃、火事がありました。 警察によりますと、これまでにケガ人の情報は入っていないということです。 火事があっ…
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「同じ夢を抱く若者たちに道を作りたい」有名脚本家と音楽家が対談 県内のエンタメ界の未来とは？《長崎》
長与町出身で、数ある人気ドラマの脚本を手掛けるほか、長崎が舞台の映画「SABAKAN」の監督の金沢知樹さん。 そして、長崎市出身のジャズピアニスト…
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圧倒的没入感「お化け屋敷 オシグルイ」人気プロデューサー演出の恐怖をスタジアムシティで体験《長崎》
夏の暑さを吹き飛ばすイベントが長崎市の長崎スタジアムシティでスタートしています。 特設会場に登場したのは「お化け屋敷」。訪れた人を震…
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九州大会で悲願の初優勝を「大村相撲クラブ」小学生力士たちが両国国技館の土俵を目指す《長崎》
小学生の県大会で団体優勝を果たした大村市の「大村相撲クラブ」。 秋に開かれる九州大会や全国大会に向け稽古に励んでいます。 クラブは、地元の…
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長崎からも犠牲者を追悼「広島原爆の日」被爆者らが長崎の鐘を鳴らして世界平和を祈念《長崎》
広島は81回目の原爆の日を迎えました。松井広島市長は平和記念式典で「自国の繁栄のための武力行使を認めることは、第三のヒロシマ・ナガサキを作り出…
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水道復旧支援「1日も早く1軒でも多く水を出したい」長崎市職員と民間業者がライフラインを復旧《長崎》
熊本地震の発生から9日。県内からの支援が続いています。 長崎市は被災地の水道を復旧するため職員ら12人を派遣しました。 熊本県氷川…
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雲仙市震度4「眉山で砂煙」再び表層剥離の可能性 普賢岳溶岩ドームに異常は見られず《長崎》
6日午前、熊本県を震源とする地震があり、県内では雲仙市で震度4を観測しました。 6日午前7時59分頃熊本県天草・芦北地方を震源とする地…