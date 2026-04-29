米Microsoftは4月28日、Windows向けユーティリティ集「PowerToys」の新版「PowerToys 0.99.0」の提供を開始した。新ユーティリティとして「つかんで移動（Grab And Move）」（プレビュー） と「Power Display」（プレビュー）が追加された。ウィンドウ操作や外部ディスプレイ設定といった日常的な操作を、Windows標準機能より少ない手順で扱えるようにする。「つかんで移動」は、ウィンドウのタイトルバーや端にポインターを正確に