4月20日放送の音楽特番『CDTVライブ!ライブ!』（TBS系）に、歌手のAdoが出演し、新曲『ビバリウム』をテレビで初披露した。その独特すぎる演出と歌唱スタイルが、放送直後からXで賛否を巻き起こしている。『ビバリウム』はミュージックビデオでも注目を集めた楽曲で、これまで素顔を見せなかったAdoの歌唱中の横顔などが“初顔出し”されていた。そのため、今回のテレビ出演では、完全な“顔出し解禁”があるのではないかと、フ