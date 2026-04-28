福岡県遠賀郡水巻町。JR鹿児島本線・水巻駅から15分ほど歩いた国道沿いに、グランモールという大型商業施設がある。開業翌年には80店舗が入居していたが、10年も経たずにテナントが相次いで撤退。建物内のほとんどはバリケードで閉鎖され、2階へは上がることすらできない。営業しているのは1階の片隅にあるスーパー「ラ・ムー」の1店舗という、いわゆる"デッド（廃墟）モール”と化している。衰退の根本原因は立地と視認性の悪さだ