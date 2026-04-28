ヤクルトのホセ・オスナ内野手（33）が28日、出場選手登録を抹消された。ここまで全25試合で4番に座り打率・247、2本塁打、10打点。来日6年目の助っ人は、23年8月や、24年10月に故障での抹消はあったが、2軍再調整での抹消は初となった。今季初の3連敗を喫した中日3連戦では12打数1安打。11打数連続無安打と振るわなかった。この日、神宮球場で直接伝えた池山監督は「ちょっと不振だったのでね。名古屋では見逃してほしいボー