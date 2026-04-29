【ワシントン＝池田慶太】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は２８日、米当局者の話として、トランプ米大統領が側近に対し、イランに対する長期封鎖の準備を指示したと報じた。米イスラエルによるイラン攻撃開始から２か月となる中、停戦は維持されているものの、戦闘終結に向けた出口は見えない。同紙によると、トランプ氏は安全保障担当の高官を集めた２７日のホワイトハウスでの協議で、イランを出入りする船