謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が、27日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。勉強習慣の身につけ方について、幼少期を振り返りながら自身のケースを紹介した。【写真】「お顔そっくり」「かっこいいっ」松丸亮吾＆72歳父親の“顔出し”親子2ショットこの日は「偏差値70超え芸能人が大集合!!今すぐ役立つお受験法SP」と題し、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ、岸谷蘭丸、8人組グループ