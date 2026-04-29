サカナクションの「怪獣」が、4月29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】再公開！サカナクション「怪獣」×『チ。―地球の運動について―』コラボMV週間再生数324万9973回を記録。累積再生数は3億17万1082回。本作は、2024年10月から放送されたテレビアニメ『チ。 ―地球の運動について―』（NHK総合）の主題歌として起用された。「週間ストリーミン