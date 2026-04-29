一枚でコーデが決まるワンピースあれば、忙しい朝の強い味方になってくれるはず。大人女性が手に取るなら、甘さ控えめできちんと感もあるアイテムがおすすめです。そこで今回は【GU（ジーユー）】から、上品な「大人ワンピース」をご紹介。春夏コーデの一軍として活躍してくれそうです。 一枚で洗練されたモードな雰囲気を演出 【GU】「Aラインロングワンピース by rok